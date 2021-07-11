المغرب: توقيف قيادي «داعشي» بالتنسيق مع إيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - الرباط (وكالات)

أعلنت السلطات المغربية أمس، توقيف مغربي في إيطاليا بالتنسيق مع نظيرتها هناك، يشتبه في كونه قيادياً في تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقالت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في بيان، إنها «تمكنت بتنسيق وثيق مع المصالح الأمنية الإيطالية المكلفة بقضايا الإرهاب من توقيف مغربي كان يشغل مناصب قيادية في المعاقل التقليدية لتنظيم داعش الإرهابي في الساحة السورية العراقية»، مشيرة إلى أنه يلقب بـ«أبي البراء».

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية أن «تبادل المعلومات الاستخباراتية مكن من تحديد مكان وجود المشتبه به وتوقيفه بإيطاليا»، موضحاً أنه «تمكن من الهجرة بطريقة غير مشروعة من أماكن القتال التابعة للتنظيم الإرهابي باتجاه أوروبا».