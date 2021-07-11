الأعلى منذ بدء الجائحة.. وفيات كورونا في تونس تسجل مستويات قياسية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - يوليو - 2021 11:57 مساءً

أعلنت السلطات في تونس عن تسجيل 194 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 9286 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 491021.

وتعتبر حصيلة الوفيات الأعلى التي يتم تسجيلها في البلاد منذ بداية انتشار الجائحة خلال شهر مارس من العام الماضي، حيث ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 16244 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت تعافي 9100 شخصا من الفيروس، حيث بلغ عدد المتعافين 388017.

يشار إلى أن الوزارة كانت قد حذرت في بيان لها أمس أن البلاد “تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة (ألفا) و(دلتا) في جل ولايات الجمهورية وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات. تخوض بلادنا حربا حقيقية ضد الوباء، مما يفرض علينا جميعا رصّ الصفوف وتغليب المصلحة الوطنيّة والوقوف الى جانب فرقنا الصحية”.