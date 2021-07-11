شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات فنزويلا تقتحم مناطق العصابات وتقتل 22 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام الفنزويلي فريدي نانيز أمس السبت، إن السلطات الفنزويلية قتلت 22 شخصا في عملية أمنية تهدف إلى وقف عنف العصابات الذي أصاب مناطق شاسعة من العاصمة بالشلل الأسبوع الجاري.

وكتب نانيز على تويتر أن 28 شخصا أصيبوا في العملية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أمس السبت عن نانيز قوله إن قوات الأمن دخلت حي كوتا 905 العشوائي الفقير غربي كاراكاس الجمعة، في محاولة لاستعادة السيطرة عليه، حيث قام أفراد العصابات من المنطقة والأحياء المحيطة بإحراق المركبات وإطلاق النار على السائقين المدنيين والشرطة.

وتحولت منطقة كوتا 905 وأحياء أخرى إلى مناطق محظورة تسيطر عليها العصابات بعد أن تفاوضت الحكومة على هدنات مع الجماعات الإجرامية في عام 2013 وأنشأت ما يسمى بمناطق سلام لا تدخلها قوات الأمن.