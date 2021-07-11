شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 18 في حريق غابات روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي"، أمس السبت، نقلا عن السلطات، أن شخصا لقي حتفه وأصيب 18 آخرون في حرائق غابات بمنطقة تشيليابينسك الروسية في جبال الأورال.

وفي وقت سابق، امتدت الحرائق إلى عدة قرى. ولحق الدمار بعشرات المنازل وتم نقل 180 شخصا إلى ملاذ آمن. وبحلول المساء، وفقا للأرقام الرسمية، تمت السيطرة على جميع الحرائق التي شبت في مساحة تزيد على 20 هكتارا.

وذكرت السلطات أن إجمالي 316 حريق غابات اندلع في روسيا. وشارك أكثر من سبعة آلاف شخص في عمليات إطفاء أمس السبت.