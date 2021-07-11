الواصل: حل القضية الفلسطينية من ثوابت سياسة المملكة

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وجدد الدكتور الواصل خلال الحوار التفاعلي الذي عقده الليلة الماضية مجلس حقوق الإنسان بجنيف مع المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، الدعوة إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي في الدفع نحو إعمال الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة بسبب تداعيات جائحة (كوفيد 19)، ولا يزال الإنسان الفلسطيني يعاني من الاحتلال بالإضافة إلى معاناته بسبب هذه الجائحة.
وبين أن تقرير مايكل لينك يوضح بشكل جلي تدهور حالة حقوق الإنسان للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، هذا عدا عن التصعيد الأخير للعنف في حي الشيخ جراح وسلوان، وما صاحبه من عمليات إخلاء قسرية للعائلات الفلسطينية من منازلهم، واستخدام القوة المفرطة داخل المسجد الأقصى، ومنع وصول المصلين خلال شهر رمضان.
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