شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة: المساعدات ستصل لـ3.4 ملايين سوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بقرار مجلس الأمن، بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في شمال غرب سوريا من خلال معبر واحد هو باب الهوى الحدودي.

وقال غوتيريس في بيان منسوب للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك «إن المساعدة الإنسانية عبر الحدود تظل شريان الحياة بالنسبة لملايين الأشخاص في المنطقة وخارجها، حيث ستضمن إعادة التفويض، استمرار المساعدة الإنسانية لأكثر من 3.4 ملايين شخص محتاج، بينهم مليون طفل».

وبحسب بيان الأمين العام، تواصل الأمم المتحدة العمل مع جميع الأطراف لتسهيل القوافل.