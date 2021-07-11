الأمم المتحدة: المساعدات ستصل لـ3.4 ملايين سوري

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وقال غوتيريس في بيان منسوب للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك «إن المساعدة الإنسانية عبر الحدود تظل شريان الحياة بالنسبة لملايين الأشخاص في المنطقة وخارجها، حيث ستضمن إعادة التفويض، استمرار المساعدة الإنسانية لأكثر من 3.4 ملايين شخص محتاج، بينهم مليون طفل».
وبحسب بيان الأمين العام، تواصل الأمم المتحدة العمل مع جميع الأطراف لتسهيل القوافل.
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