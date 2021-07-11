شكرا لقرائتكم خبر هجوم كاسح يسقط قيادات الحوثي في 3 جبهات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات من ألوية العمالقة فجر أمس، هجوما واسعا على مواقع ميليشيات الحوثيين في مديرية البيضاء، وأطراف مديرية الزاهر، بالتزامن مع هجوم ثالث على مواقع الميليشيات في مديرية الصومعة.

وأشار مصدر أمني إلى أن المعارك على أشدها في جبهتي الصومعة والزاهر، مع تقدم قوات الجيش والمقاومة بإسناد غطاء جوي من طيران التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأعلن الجيش اليمني استعادة مواقع ومرتفعات استراتيجية بمديرية البيضاء، وقال «إن خسائر وقعت في صفوف ميليشيات الحوثي بمحيط البيضاء جراء قصف للتحالف»، وأوضح أن ميليشيات الحوثي خسرت العشرات من مقاتليها، بعد أن دفعت عدة أنساق قتالية إلى منطقة (آل حميقان)، في محاولة فاشلة لاستعادة ما تم تحريره في المنطقة التابعة لمديرية البيضاء، بينهم قيادات ميدانية أبرزهم قائد كتائب الوهبي الحوثية اللواء صالح بن صالح الوهبي، والعقيد حافظ المطري اللذان لقيا مصرعهما.

وتشير الأنباء إلى مصرع القيادي الحوثي البارز حود شتان المعين محافظا حوثيا للبيضاء بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي.

من جهة أخرى تواصل ميليشيات الحوثي السطو المسلح على أراضي وعقارات الدولة ومنشآتها، حيث أقدم قيادي حوثي في محافظة ذمار، على تخطيط نصف مساحة الاستاد الرياضي في المحافظة للبناء عليه بعد أن قام بنهبه قبل أيام.

وقال مصدر محلي إن المدعو محمد العوامي من المشرفين النافذين لميليشيات الحوثي الإرهابية في ذمار، سطا على نصف أرضية الاستاد الرياضي بذريعة أنه وجد صكا صدر قبل مئات السنين يزعم أنها أرض كانت ملكا لأجداده. ودانت الحكومة اليمنية هذا السطو على مقدرات الدولة.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، «إن قيام أحد قيادات ميليشيات الحوثي المدعو العوامي بنهب نصف مساحة الاستاد الرياضي بذريعة أن الأرضية إرث عن أجداده، والشروع بوضع المخططات والبناء عليها، سقوط يكشف الانحدار الذي وصلت له الميليشيات وتجاوزها كل الخطوط الحمراء.

إلى ذلك اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الميليشيات الحوثية، بارتكاب 2508 حالات انتهاك ضد المدنيين، في 12 محافظة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وقالت الشبكة «إن تلك الانتهاكات شملت محافظات مأرب، الجوف، الحديدة، إب، ذمار، البيضاء، الضالع، حجة، عمران، صنعاء، أمانة العاصمة، ريمة».

انتهاكات الحوثي في الربع الثاني من 2021:







2508 انتهاكات.



12 محافظة شهدت الانتهاكات.



291 قتيلا.



403 مصابين.



846 اختطافا وتعذيبا.



314 إخفاء قسريا.



176 اعتقالا.



128 اعتداء على المنشآت العامة.



480 اعتداء على الممتلكات الخاصة.



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