هجوم بسيارة مفخخة يستهدف قائدا صوماليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انفجرت سيارة مفخخة أمس كانت تستهدف أحد قادة شرطة العاصمة الصومالية مقديشو. وأوضح المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق دوديش، أن المفوض في شرطة العاصمة الصومالية مقديشو لم يصب بأذى، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن عدد من الضحايا.



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