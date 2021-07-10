المغرب.. تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل 1566 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 1250 أول من أمس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 541405.



وتشير البيانات أيضاً إلى تسجيل تسع وفيات جديدة ارتفاعاً من خمس أول من أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9360.

وحصل أكثر من 10 ملايين شخص على الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من كوفيد-19 في المغرب، في حين حصل أكثر من تسعة ملايين على الجرعة الثانية.

وأعلن المغرب عن توسيع دائرة الفئة العمرية المستهدفة في التطعيم إلى ما دون 30 عاماً.