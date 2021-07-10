رئيس الوزراء الإثيوبي يشيد بنتائج الانتخابات التشريعية الإثيوبية

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مساء السبت، بنتائج الانتخابات التشريعية التي وصفها بأنها "تاريخية" بعدما منحت حزب الازدهار الحاكم غالبية ساحقة.



وقال آبي في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "هذه الانتخابات ستعتبر تاريخية"، مضيفا أن حزبه "سعيد بأن إرادة الشعب اختارته لإدارة البلاد".

وأظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الإثيوبية اكتساح حزب الازدهار الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء آبي أحمد، بعد فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان.

ووفق ما أعلنه مجلس الانتخابات الإثيوبي، فقد فاز حزب الازدهار بـ410 من إجمالي 436 مقعدا تم التنافس عليه في الجولة الأولى لاختيار عدد مقاعد الانتخابات في انتظار جولة ثانية.

وبحسب ما أعلنه مجلس الانتخابات، فإن عدد مقاعد البرلمان بالأقاليم والمدن التي أجريت بها انتخابات الجولة الأولى كانت العاصمة أديس أبابا حيث فاز حزب الازدهار بـ 22 مقعدا من إجمالي 23.

وفي إقليم عفار فاز الازدهار بـ6 مقاعد منها فيما ستجرى انتخابات إعادة على المعقدين المتبقين.

أما في إقليم أمهرة الذي يتمتع بـ 138 مقعدا بالبرلمان، فقد أجريت الجولة الأولى على 125 مقعدا فاز الازدهار بـ114 منها فيما نال الحركة الوطنية لأمهرة المعارض المعروف بـ"أبن" 5 مقاعد، وسيتم إعادة الانتخابات على 6 مقاعد المتبقية من الجولة الأولى.

وذكر مجلس الانتخابات أن عددا من الدوائر الانتخابية الإثيوبية ستتم الإعادة فيها، والنتيجة المعلنة لا تشمل إقليمي تجراي، والصومال الإثيوبي.

وشهدت الانتخابات الإثيوبية التي جرت في الـ21 من يونيو/حزيران الماضي تنافس نحو 46 حزبا سياسيا بينها 17 حزبا قوميا 29 حزبا إقليميا و18 حزبا تتنافس في العاصمة أديس أبابا، فيما بلغ عدد المرشحين 9505 بينهم 148 مستقلا في عدد الدوائر التي بلغت 637 دائرة انتخابية.