انت الان تتابع خبر تطور مأساوي.. دولة عربية تسجل أكبر عدد من وفيات كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في تطور مأساوي، سجلت تونس خلال 24 ساعة الماضية 194 وفاة جديدة بكورونا، وهي حصيلة الوفيات الأعلى التي يتم تسجيلها في البلاد منذ بداية انتشار الجائحة خلال شهر مارس من العام الماضي.
وارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 16244 حالة وفاة، كما تم تسجيل 9286 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 491021.
وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت تعافي 9100 شخصا من الفيروس، حيث بلغ عدد المتعافين 388017.
وقالت وزارة الصحة التونسية، امس الجمعة، إن البلاد تشهد انتشار واسعا لسلالتين متحورتين من فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت تعافي 9100 شخصا من الفيروس، حيث بلغ عدد المتعافين 388017.
وقالت وزارة الصحة التونسية، امس الجمعة، إن البلاد تشهد انتشار واسعا لسلالتين متحورتين من فيروس كورونا المستجد.