استطلاع: غالبية البرازيليين يؤيدون محاسبة بولسونارو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف استطلاع للرأي في البرازيل عن أن أغلبية البرازيليين يؤيدون مساءلة الرئيس جايير بولسونارو في ظل مزاعم فساد مرتبطة بشراء لقاحات.

وأوضح استطلاع مؤسسة "داتافولها"، أن 54% من البرازيليين يؤيدون اقتراحا باتخاذ البرلمان إجراءات لمساءلة الرئيس، وذلك لأول مرة، في مقابل معارضة 42%.



وترددت مؤخرا مزاعم بضلوع مسؤولين اتحاديين في رشى مرتبطة بشراء لقاح كوفاكسين الذي تطوره شركة هندية.

وكانت وزارة الصحة البرازيلية أوقفت في أواخر يونيو/حزيران صفقة لشراء لقاح كوفاكسين بقيمة 1.6 مليار ريال (304 ملايين دولار).

وتشهد مختلف أرجاء البلاد مظاهرات عارمة رفضاً للرئيس جايير بولسونارو، الذي يخضع لتحقيق على خلفية الاشتباه بإغفاله ممارسات فاسدة طالت صفقة لقاحات كورونا.

وقالت الطبيبة باتريسيا دي ليما منديس، لوكالة "فرانس برس"، في أثناء مشاركتها السبت في مظاهرة بمدينة ريو، إن "أكثر من 500 ألف إنسان قتلتهم هذه الحكومة بسبب السياسات الباطلة والتضليل الإعلامي والكذب، والآن لدينا فضيحة اللقاحات العبثية".

وفي إطار التحركات التي تعدّ الثالثة منذ نهاية مايو/أيار، للمطالبة برحيل بولسونارو، لبى متظاهرون دعوات المعارضة في بليم (شمال) وريسيفي (شمال-شرق) وماسايو (شمال-شرق)، وسط رفع لافتات كتب عليها "بولسونارو قاتل" و"العزل فوراً" و"نعم للقاحات".

ويشتبه في أنّ الرئيس البرازيلي أغفل شبهات فساد أبلغ عنها موظف في وزارة الصحة.