العثور على ناشط عراقي مصابا اختطفه مجهولون ببغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بالعثور على الناشط المدني علي المكدام، بعد 24 ساعة من فقدان أثره بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "قوة أمنية تلقت استغاثة من علي عامر عبد الأمير المكدام، قرب جسر الوليد على طريق سريع جنوبي العاصمة بغداد".



ولفت إلى أن "الناشط علي المكدام فقد أثره أمس الجمعة، في حي صدام، بعد أن اختطفه مجهولون"، لافتا إلى أنهم "تركوه أمام محطة وقود خادم قرب كلية السلام جنوبي بغداد".

وبحسب المصدر فإن الناشط يعاني من "آثار كدمات على الجسد ناجمة عن تعرضه للضرب في الغالب".

ولفت إلى أن "الناشط حاليا بأحد مستشفيات العاصمة، وتم إرسال ضابط التحقيق بتدوين إفادته ومعرفة ملابسات الحادث".

وأعلن نشطاء عراقيون اليوم السبت، اختفاء الناشط والصحفي العراقي علي المكدام وسط العاصمة بغداد في ظروف غامضة.





وأفاد نشطاء، في وقت سابق من اليوم، بأن المكدام اختفى عن الأنظار في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الجمعة.

وأشاروا إلى أن آخر ظهور للمكدام كان بالقرب من مقهى رضا علوان في منطقة الكرادة داخل وسط بغداد.

وبحسب شركة الاتصالات فإن آخر ظهور له ضمن إطار أبراج الهاتف الجوال كان في منطقة الجادرية.

وذكروا أن المكدام تعرض لتهديدات بالقتل بسبب منشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي ينتقد فيها الفصائل الموالية لإيران.

ولفتوا إلى أن جميع حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أغلقت بعد ساعة من اختفائه.