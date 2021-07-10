مقتل 3 أشخاص في هجوم بقنبلة يدوية شرقي السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون، في هجوم بقنبلة يدوية "قرنيت" نفذه مجهولون على نادٍ رياضي بمدينة بورتسودان شرقي السودان.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365"، إن شخصاً مجهولا ألقى قنبلة يدوية، داخل نادي الأمير للناشئين الواقع في حي سلبونا ببورتسودان، وانفجرت على العشرات من مرتادي النادي في أثناء تجمعهم في لعب الورق "كوتشينة" ومشاهدة التلفاز.



وأشار الشهود إلى أن إلقاء القنبلة سبقه إطلاق الرصاص الحي على تجمع خارج سور النادي، نتجت عنه إصابة سيدة وابنتها، وهما في حالة خطيرة ونقلتا على أثرها للمستشفى.

وتوقع الشهود ارتفاع عدد القتلى، نظرا لحجم الإصابات الذي خلفه انفجار القنبلة اليدوية.

وكشف مصدر سوداني مطلع أن السلطات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخص واحد يرجح أنه نفذ هذا الهجوم الغادر.

ولم يتسن معرفة دوافع هذا الهجوم، لكن بعض المصادر رجحت أن يكون ذا علاقة بصراعات قبلية.

وكانت مدينة بورتسودان الواقعة على ساحل البحر الأحمر شهدت أحداثا دامية بين قبيلتي النوبة والبني عامر خلفت عشرات القتلى.