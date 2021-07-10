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الاتحاد الأوروبي يحقق هدفه المتمثل في امتلاك كمية من اللقاحات المضادة لكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، السبت، إن الاتحاد الأوروبي حقق هدفه المتمثل في امتلاك كمية من اللقاحات المضادة لكورونا تكفي لتطعيم 70% من السكان البالغين.

 

وتتحمل حكومات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد مسؤولية إعطاء اللقاحات لمواطنيها، وبعضها يتقدم بسرعة أكبر من البعض الآخر.

 

لكن فون دير لايين أكدت أن "الاتحاد الأوروبي أوفى بوعده".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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