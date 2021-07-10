شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يحقق هدفه المتمثل في امتلاك كمية من اللقاحات المضادة لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، السبت، إن الاتحاد الأوروبي حقق هدفه المتمثل في امتلاك كمية من اللقاحات المضادة لكورونا تكفي لتطعيم 70% من السكان البالغين.



وتتحمل حكومات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد مسؤولية إعطاء اللقاحات لمواطنيها، وبعضها يتقدم بسرعة أكبر من البعض الآخر.

لكن فون دير لايين أكدت أن "الاتحاد الأوروبي أوفى بوعده".