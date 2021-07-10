مطار القاهرة يستقبل جثامين المواطنين المصريين ضحايا الحرائق التي اندلعت في قبرص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل مطار القاهرة، مساء السبت، جثامين المواطنين المصريين ضحايا الحرائق التي اندلعت في بعض القرى القبرصية لدى وصولها إلى أرض الوطن.



وقدم السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، واجب العزاء لأهالي ضحايا الحادث الذين تواجدوا بالمطار، كما ثمن الجهود التي قامت بها السلطات القبرصية وتعاونها الوثيق مع الجهات المصرية لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة بحادث وفاة المواطنين المصريين.

من جانبه، قدم السفير القبرصي هومر مافروماتيس خالص تعازي حكومة بلاده لأهالي ضحايا الحادث الأليم.

وكانت السفارة المصرية في قبرص قد أنهت صباح السبت، كافة الإجراءات ذات الصلة بنقل جثامين المواطنين إلى أرض الوطن، وقامت بالتعاون مع الكنيسة القبطية في قبرص بترتيب صلاة على أرواح الضحايا في مقر الكنيسة القبطية في العاصمة نيقوسيا.

كما قام السفير المصري في قبرص عمرو حمزة وطاقم السفارة بمرافقة جثامين المواطنين المصريين إلى مطار لارناكا، وشارك عدد من المسؤولين القبارصة، وعلى رأسهم مدير مراسم الحكومة، ومديرة إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، ونائب رئيس جهاز الشرطة، في توديع جثامين المواطنين المصريين.