شكرا لقرائتكم خبر تمور وسلال غذائية سعودية للبيضاء وسقطرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 32 طنا و100 كجم من السلال الغذائية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، استفاد منها 1,800 فرد، في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة.

وسلم المركز أمس 5,378 كرتونا من التمور للنازحين والأيتام والأسر الأكثر احتياجا في مديريتي حديبو وقلنسية في محافظة سقطرى، استفادت منها 5,378 أسرة، وجرى توزيع 2,500 كرتون من التمور في مديرية حديبو و2,878 كرتونا من التمور في مديرية قلنسية.

وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية، وجرى ضخ 315,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 315,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، وإجراء حملة واحدة لنظافة مخيمات النازحين، استفاد منها 8,400 فرد خلال أسبوع واحد.