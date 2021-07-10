تمور وسلال غذائية سعودية للبيضاء وسقطرى

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وسلم المركز أمس 5,378 كرتونا من التمور للنازحين والأيتام والأسر الأكثر احتياجا في مديريتي حديبو وقلنسية في محافظة سقطرى، استفادت منها 5,378 أسرة، وجرى توزيع 2,500 كرتون من التمور في مديرية حديبو و2,878 كرتونا من التمور في مديرية قلنسية.
وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية، وجرى ضخ 315,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 315,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، وإجراء حملة واحدة لنظافة مخيمات النازحين، استفاد منها 8,400 فرد خلال أسبوع واحد.
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