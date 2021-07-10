شكرا لقرائتكم خبر عن 14 طلب إحاطة على مائدة "صحة النواب" بشأن مرض القدم السكرى وتطوير مستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها غدا الأحد، 14 طلب إحاطة مقدمة من النواب، منها طلبات الإحاطة المقدمة من النائب طارق الخولى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تزايد نسبة أعداد المصابين بمرض القدم السكرى، ومن النائب أيمن أبو العلا، بشأن إدراج الأمراض المناعية وخاصة مخرض كرونز فى قائمة الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، ومن النائب أحمد محمد عبد السلام صديق قورة، بشأن إعادة تشغيل اللجنة الطبية المتخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة والسيارات فى محافظة سوهاج، وبشأن إنشاء حجر صحى بمطار سوهاج، وبشأن استخدام مستشفى أولاد يحيى التكاملى بمركز دار السلام محافظة سوهاج كمستشفى عزل للمصابين بحالات كورنا.

ويتناول الاجتماع مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائبة غادة محمود الضبع، بشأن التأخر فى تنفيذ مشروع تطوير مستشفى جهينة المركزى بسوهاج، ومن النائب طارق رضوان، بشأن تأخير الرسومات والتصميمات الانشائية للشركة المعنية بعمل الانشاءات الخاصة بمستشفى دار السلام المركزى بمحافظة سوهاج، ومن النائب محمود أبو الخير، بشأن عدم تشغيل مستشفى برديس الجديدة بمركز البلينا بسوهاج، ومن النائب زكريا محمد السيد حسان، بشأن تشغيل مراكز طبية متميزة للأمومة والطفولة، وبشأن إعادة تشغيل لجنة السيارات المجهزة بالمجلس الطبى العام بسوهاج، ومن النائب عبد النعيم حامد محمود إبراهيم، بشأن إنشاء مبنى جديد لتوسعات مستشفى النصر للتامين الصحى بحلوان.

كما تناقش اللجنة طلبات إحاطة من النائبة جميانة لويس يوسف عبد المسيح، بشأن تأخر بناء عيادة النصر للتامين الصحى بدسوق كفر الشيخ، والنائب عرجاوى، بشأن عدم التعاقد مع بعض المستشفيات الخاصة لحالات العناية المركزة والحضانات أسوة بما يتم مع مرضى الغسيل الكلوى، ومن النائب لطفى محمد إبراهيم عثمان شحاته، بشأن الكيمائيين والصيادلة العاملين بالتأمين الصحى المتعاقدين مع هيئة التأمين الصحى قبل وبعد عام 2016.