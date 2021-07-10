شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تناقش طلبى إحاطة لنائبى التنسيقية بشأن مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الأحد، برئاسة النائب محمود حسين، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن انهيار البنية التحتية لبعض مبانى مراكز شباب الإبراهيمية، منها مركز شباب الحبش – مركز شباب السطايحة.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة على، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ضياع فرص ومنح للشباب نتيجة عدم تفعيل اتفاقية التعاون المبرم بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمى بخصوص حاضنة أعمال للشباب مقرها مركز شباب الجيزة.

وتناقش اللجنة أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن مشاكل مراكز الشباب بجميع محافظات مصر والتى تتمثل فى دمج واستبدال مراكز الشباب ذات المساحات الصغيرة داخل الكتلة السكنية.

وتعقد لجنة الشباب والرياضة اجتماعا بعد غد، الاثنين، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عصام دياب بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الفردان التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وبشأن الموافقة على انشاء مركز شباب بقرية نفيشة القبلية لمساعدة الشباب والنشء على ممارسة الأنشطة الرياضة، وبشأن الموافقة على الدعم المادى لبعض مراكز الشباب التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.