شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تناقش سبل تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة المعوقات التى تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى محافظات (الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ).

وتبحث اللجنة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تذليل كافة العقبات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد، وذلك بهد صدور لائحته التنفيذية مؤخرا، ليتم تطبيقه فى كل المحافظات وتقديم الدعم اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتجتمع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الاثنين المقبل، لمناقشة ما قدمته وزارة التربية والتعليم فى الفترة السابقة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخطتها للمرحلة المقبلة، ورؤية التعليم الفنى فى إعداد وتأهيل الخريجين لتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل.

وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، ناقشت طلب إحاطة بشأن مراقبة الجمعيات والشركات التى تمنح القروض لتمويل مشروعات المرأة المعيلة فى ضوء ما طلبته اللجنة من بيانات من هيئة الرقابة المالية، وأوصت هيئة الرقابة المالية بسرعة إنهاء التعديلات التشريعية على القانون، فيما يتعلق بالتمويل الصغير ومتناهى الصغر، وذلك لدعمها ووضع ضوابط جديدة للرقابة على الشركات التى تعمل بمجال التمويل وتجريم عملية السمسرة وتشديد العقوبات.