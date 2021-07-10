أمريكا وحلفاؤها يدينون حملة سلطات هونج كونج ضد صحيفة آبل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

انتقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها، ومن بينهم ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة، الحملة التي شنتها سلطات هونج كونج على صحيفة "آبل" وموظفيها.

وأدانت الحكومات استخدام قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في هونج كونج لإغلاق الصحيفة واعتقال مالكها جيمي لاي وموظفيها، في بيان مشترك صدر اليوم السبت عن "تحالف حرية وسائل الإعلام" المكون من 21 دولة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعربت الحكومات عن "مخاوف قوية" بشأن الإغلاق وحذرت من احتمال زيادة الرقابة على وسائل الإعلام إذا تم تمرير تشريعات أخرى.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن "استخدام قانون الأمن القومي لقمع الصحافة يعد خطوة خطيرة وسلبية تقوض الحكم الذاتي التي تتمتع به هونج كونج إلى حد كبير وحقوق السكان في هونج كونج وحرياتهم".