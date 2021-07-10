لحماية الطلبة من الشمس.. مظلات على أبواب لجان الثانوية العامة بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - أقامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، مظلات كبيرة أمام أبواب المدارس التي تستضيف لجان امتحانات الثانوية العامة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس محمود الفولي، إن المديرية حريصة على توفير المناخ المناسب للطلبة والطالبات ورؤساء اللجان والملاحظين، لتتم العملية الامتحانية بأفضل شكل، تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ومحافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس محمود الفولي، قال إن ٣٩١١ طالبًا وطالبة منهم ١٤٩٧ للشعبة الأدبية و٢٤١٤ للشعبة العلمية ، يؤدون امتحاناتهم بدءً من اليوم العاشر من شهر يوليو داخل ١٦ لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثلاث.