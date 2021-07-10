النيابة العامة تُحذر من "السوشيال ميديا": " لا تعيبوا الخلق و تأدبوا مع الخالق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حذرت النيابة العامة من خطورة إفراط الشباب في استخدام تطبيقات ومواقع التواصل المستحدثة دون ترشيد أو إرشاد، مما يصيبهم بضررها أكثر من أن ينالوا نفعها، مؤكدة تصديها للجرائم المرتكبة بقصد التنمر والسخرية والنيل من كرامة واعتبار الناس خاصة ذوي الهمم منهم إذ أن إرادتهم محل تقدير وإكرام، وستظل دوما إعاقاتهم رمزًا للمثابرة ومصدرًا للإلهام "فيا أيها الشباب لا تعيبوا الخلق و تأدبوا مع الخالق".

جاء ذلك بمناسبة قرار النيابة العامة بحبس ثلاثة صبية، 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتنمرهم على طفل من ذوي الهمم "مصاب بمتلازمة داون" مستغلين مرضه للسخرية منه، وضربهم إياه عمدًا، ونشرهم مقطعًا مصورًا لتلك الأفعال على شبكة المعلومات الدولية، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، واستخدامهم حسابًا إلكترونيًّا بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجرائم.

وذكرت النيابة في بيان السبت، أن التحقيقات توصلت إلى أن المتهمين الثلاثة -وهم من جيران المجني عليه- استغلوا ضعفه ومرضه وصوروه واثنان منهم يصفعانه على وجهه مرات متتالية، ساخرين منه ثم أذاعوا هذا التصوير عبر حساب بتطبيق (tiktok) الإلكتروني، فانتشر مثيرًا غضب الناس، ورصدته "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام".