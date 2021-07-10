"ما اعرفش".. وزير التعليم عن سؤال "جمع حليب" في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طبيعة امتحان الثانوية العامة وتصميمه كان من خلال أسئلة ونماذج مختلفة وترتيب الأسئلة مختلف، لذلك تسريب نموذج واحد لن يفيد النماذج الأخرى في الامتحان، قائلا: "كل اللي غشوا النهاردة ضاعوا ومستفدوش.. وهيسقطوا" .

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث"، مساء السبت، أن اليوم الأول في امتحان الثانوية العام الماضي كان به 10 أضعاف حالات الغش التي تم ضبطها اليوم، منوهًا إلى أن هناك ادعاءات كثيرة عن تسريب الامتحان قبل وقت اللجنة وهو كذب ولم يحدث.

وتعقيبا على سؤال ورد في امتحان اللغة العربية اليوم بامتحانات الثانوية العامة، مه هو "جمع حليب"؟،قال وزير التعليم إنه لا يعرف إجابة السؤال بسبب أنه لا يملك ورقة الإجابات، موضحًا أن الكمبيوتر هو من يضع الامتحان، متابعًا: "الكمبيوتر بياخده من بنوك الأسئلة، وهناك اختيارات للسؤال يختار منها الطالب".

وعن منع المراوح في لجان الامتحانات بالثانوية العامة، أكد وزير التعليم أن هذا الإجراء اتخذ بسبب إجراءات تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا داخل اللجان.