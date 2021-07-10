سفن حربية صينية تقترب من اليابان

وذكر خفر السواحل الياباني في بيان له أن السفينتين التابعتين لخفر السواحل الصيني دخلتا، السبت، تقريبا المياه التي تعتبرها طوكيو تابعة لها جنوبي جزيرة ميناميكوجيما، وهي من جزر أرخبيل سينكاكو.
وأشار البيان إلى أن خفر السواحل الياباني طالب السفينتين الصينيتين بالمغادرة بعد أن اقتربتا من قارب صيد ياباني،
ويمثل هذا أول حادث من نوعه قبالة الجزر المتنازع عليها، والخاضعة لإدارة اليابان منذ 26 يونيو الماضي.
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