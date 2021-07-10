الكاظمي يندد بإعاقة الإرهابيين الحياة في العراق

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلقاء القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء، مؤكدا أن الحكومة تعمل على خطة إستراتيجية لإدامة الكهرباء.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن الكاظمي قوله، خلال زيارته وزارة الكهرباء واجتماعه مع الكادر المتقدم للوزارة إن «الإرهابيين وداعميهم يواصلون محاولتهم إعاقة الحياة في العراق، فبعد أن عجزوا عن المواجهة مع قواتنا المسلحة البطلة، ها هم يستهدفون محطات وأبراج الطاقة الكهربائية بشكل متواصل».

ولفت إلى أن «هناك قوى واهمة، تعمل على ألا يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز، وتحاول إعاقة هذه الجهود بكل وسيلة».

ويشهد العراق هذه الأيام عمليات شبه يومية، لاستهداف خطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، من قبل تنظيم داعش حتى تجاوزت 61 عملية تخريب، مما انعكس سلبا على تجهيز المنازل بالطاقة الكهربائية.