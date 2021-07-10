احتمالات بانهيارسد النهضة

وأرجع سبب انهيار سد النهضة في حالة الملء إلى أنه «تم الطلب من إثيوبيا إعادة الدراسات الخاصة بالبناء حفاظا على السد وحتى الآن لم تثبت إثيوبيا أنها أعادت النظر في هذا الموضوع».
وأضاف أن «هناك أيضا تغيرات جوهرية حدثت أثناء التشغيل فيما يتعلق بالفتحات الخاصة بتوليد الكهرباء وهذا غير منطقي ويضع العديد من علامات الاستفهام، بالإضافة إلى طريقة ملء السد وعدم الاستفادة من هذا الملء، خصوصا وأنه حتى الآن لم يتم استخدام هذه المياه في عملية توليد الكهرباء، وأخيرا الواقع الجيولوجي للمنطقة وعدم تحمل المنطقة لأي إنشاءات خرسانية».
ولفت بخيت إلى أنه في حال انهيار سد النهضة سيكون الوضع كارثيا على السودان.
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