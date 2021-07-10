وعمل عناصر الإطفاء لأكثر من أربع وعشرين ساعة لإخماد الحريق، الذي اندلع الخميس في المبنى الذي كان يحوي مواد بلاستيكية وأخرى كيميائية قابلة للاشتعال. وعندما وصل عناصر الإطفاء إلى الطابق الثالث، عثروا على 48 جثة.
وقالت السلطات إن العمال لم يتمكنوا من الهروب، لأن باب الوصول إلى الدرج الرئيسي الذي كان يمكن أن يسمح لهم باللجوء إلى السطح كان مغلقا. ووفق قائد الشرطة المحلية جيد العلم، لم تقتصر الخروق على إغلاق باب السطح، إذ لم تتبع العديد من لوائح السلامة في المصنع. وقال لوكالة فرانس برس «إنه قتل متعمد».
كانت هذه تفاصيل خبر مالك مصنع بنجلاديش المحترق يواجه تهمة القتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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