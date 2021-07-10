مالك مصنع بنجلاديش المحترق يواجه تهمة القتل

اعتقلت شرطة بنجلادش مالك مصنع نشب فيه حريق استمر أكثر من أربع وعشرين ساعة، وأودى بـ52 شخصا، ووجهت له تهمة القتل ومن المحتمل أن يلاحق أيضا بتهمة التوظيف غير القانوني لأطفال. وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض السبت على أبو الهاشم وأربعة من أبنائه، بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين آخرين في المصنع، الواقع ببلدة روغانج الصناعية القريبة من دكا، وكان ينتج الحلويات والمعكرونة وعصائر الفاكهة.

وعمل عناصر الإطفاء لأكثر من أربع وعشرين ساعة لإخماد الحريق، الذي اندلع الخميس في المبنى الذي كان يحوي مواد بلاستيكية وأخرى كيميائية قابلة للاشتعال. وعندما وصل عناصر الإطفاء إلى الطابق الثالث، عثروا على 48 جثة.

وقالت السلطات إن العمال لم يتمكنوا من الهروب، لأن باب الوصول إلى الدرج الرئيسي الذي كان يمكن أن يسمح لهم باللجوء إلى السطح كان مغلقا. ووفق قائد الشرطة المحلية جيد العلم، لم تقتصر الخروق على إغلاق باب السطح، إذ لم تتبع العديد من لوائح السلامة في المصنع. وقال لوكالة فرانس برس «إنه قتل متعمد».