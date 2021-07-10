زعيم هايتي المؤقت يطلب دعم أمريكا

طلبت حكومة هايتي المؤقتة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، نشر قوات لحماية البنية التحتية الرئيسية، في الوقت الذي تحاول فيه تحقيق الاستقرار في البلاد، والاستعداد للانتخابات في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل موس. وفقا لتقرير وكالة AP، ولم تبد إدارة بايدن حتى الآن أي مؤشر على أنها ستقدم مساعدة عسكرية.

وأعاد طلب هايتي للدعم إلى الأذهان الاضطرابات، التي أعقبت الاغتيال الرئاسي الأخير لهايتي في عام 1915، عندما قام حشد غاضب بسحب رئيس هايتي آنذاك، فيلبورن جيوم سام خارج السفارة الفرنسية وضربه حتى الموت، رداً على ذلك، أرسل رئيس الولايات المتحدة سابقا وودرو ويلسون، قوات المارينز إلى هايتي، مبررًا الاحتلال العسكري الأمريكي - الذي استمر قرابة عقدين - كوسيلة لتجنب الفوضى.

وفي الوقت الحالي، تخطط إدارة بايدن فقط لإرسال مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي، للمساعدة في التحقيق في جريمة أغرقت هايتي، البلد الذي يعاني بالفعل من الفقر وعنف العصابات، في معركة مزعزعة للاستقرار من أجل السلطة والمواجهة الدستورية