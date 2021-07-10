مصر والجزائر تبحثان تطورات قضية سد النهضة

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي مساء اليوم السبت، مع نظيره الجزائري رمضان لعمامرة، المُستجدات على الساحة الليبية، وكذا تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر إزاء الأوضاع الإقليمية، وضرورة تكاتف الجهود نحو تغليب الحلول السلمية للقضايا العربية على نحو يحفظ وحدة الدول العربية واستقلال أراضيها، وينأى بها عن أي تجاذبات لا تراعي مصالحها وحقوق شعوبها في الاستقرار والنماء.

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن الوزير شكري أعرب عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، والدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية في مختلف أُطرها، بما يخدم مصالح البلدين ويُلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.