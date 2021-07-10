«الحوثي» يواصل سياسة الابتزاز بحق اليمنيين

ابوظبي - سيف اليزيد - شادي صلاح الدين (لندن)

تزايدت معاناة سكان العاصمة اليمنية صنعاء وباقي المناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من ممارسات غير قانونية وتنكيلها اليومي بالمدنيين الرافضين وجودها.

وبدأ سكان صنعاء والمناطق المجاورة لها الشكوى من أزمة خانقة أخرى في الغاز المنزلي مع توفر هذه المادة في السوق السوداء بأسعار باهظة. ووصل سعر بيع أسطوانة الغاز 14 لترا في السوق السوداء إلى 14 ألف ريال يمني.وذكر موقع «آسيوم تك» في تقرير له أن ميليشيات الحوثي تعتمد على الغاز المحلي المنقول براً من الحقول في محافظة مأرب.

وقال مدير الغاز بشركة «صافر»، محسن وهيط، لوسائل إعلام محلية: إن شركة غاز صافر باعت 16982 مقطورة العام الماضي موزعة على المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون.

بالإضافة إلى ذلك، قالت مصادر في شركة «صافر»: إن الشركة تبيع الغاز لمناطق الحوثيين بالسعر المعتمد رسمياً، وهو ما يقرب من 1500 ريال يمني للقارورة الواحدة تزن 20 باونداً شاملاً تكاليف النقل، بينما استحوذت الميليشيات على معظم هذه الحصة وباعتها في السوق السوداء بسعر 14 ألف ريال للأسطوانة.

ويعتمد قادة الميليشيات السيطرة الكاملة على موضوع الغاز المنزلي ويقومون بتوزيعه على أساس «الولاء»، بينما هؤلاء الذين يدعون الوطنية وأنهم المسؤولون عن توزيع الغاز يتعمدون إهانة المواطنين وإجبارهم على دفع رسوم للحصول على بطاقات التوزيع.

وانعكست أزمة الغاز على أسعار الوجبات في المطاعم، لتزداد بنسبة 50%، الأمر الذي أرجعه عاملون في القطاع إلى اعتماد المطاعم على السوق السوداء في توفير الغاز، ما دفع تكلفة الحصول عليه إلى الضعف في الأيام الأخيرة.

وتغذي شركة الغاز الحكومية في مأرب، احتياجات معظم المحافظات بالغاز المنزلي الذي يتم إنتاجه من القطاع (18) النفطي التابع لشركة «صافر»، منها 100 ألف أسطوانة كانت تصل يومياً إلى صنعاء و8 محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين.وأشار التقرير إلى أن التنكيل بالمواطن اليمني لا يقتصر على بيع الغاز بأسعار مضاعفة، بل إن إعادة ملء أسطوانات الغاز تواجه نفس المشكلة، لافتا إلى أن الحوثيين قرروا إعادة ملء الأسطوانات الفارغة بحد 13 باونداً بدلا من 20 باونداً.