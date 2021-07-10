الفصائل الفلسطينية تحذر من تصعيد جديد مع إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، إن استمرار الحصار على قطاع غزة، سيدفع نحو التصعيد من جديد مع إسرائيل.

وقالت حركة حماس، في بيان لها، إن ”تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحصار، وتداعيات ذلك على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، يعيد خلق الديناميات التي تدفع بقوة نحو التصعيد والانفجار من جديد“.

ودعت حماس الجميع إلى تحمل مسؤولياته وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لإنهاء حصار غزة فورًا وبدون شروط، مضيفة أن ”البدائل خطيرة وتكلفتها عالية، فلن يتحقق أي هدوء أو استقرار ما دام الشعب الفلسطيني يفتقد الحياة الحرة والكريمة“.

وكانت لين هاستنغر، منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، تحدثت حول الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، حيث أشارت إلى التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بل وتشديده بعد العدوان الأخير.

وطالبت هاستنغر، في تصريحات صحفية لها في وقت سابق، إسرائيل بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، لافتة إلى أن المساعدة الإنسانية غير مشروطة، حسب تعبيرها.

كما طالبت إسرائيل بالانصياع للقرارات الدولية واتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات لرفع الحصار عن قطاع غزة.

وفي وقت سابق، حذرت الفصائل المسلحة في قطاع غزة من أن عواقب المماطلة في ملف رفع الحصار وتأخير إعادة الإعمار ستؤدي للانفجار.

وأشارت الفصائل الفلسطينية، في بيان مشترك سابق لها، إلى أن محاولات إسرائيل لن تفلح في تشديد الحصار وإغلاق المعابر وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني في غزة.

وتفرض إسرائيل منذ العملية العسكرية الأخيرة في أيار مايو الماضي حصارا مشددا على قطاع غزة، حيث ترفض إدخال الكثير من المواد ؛بسبب ما أسمته ازدواجية استخدامها.

كما ترفض إسرائيل إعمار غزة، دون الإفراج عن الجنود والأسرى المعتقلين لدى حماس، وهو ما يُنذر بتفجر الأوضاع من جديد.