إيرانيون يطالبون بمحاكمة إبراهيم رئيسي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - يوليو - 2021 11:11 مساءً

طالب معارضون إيرانيون، بمحاكمة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

واحتشد أنصار المعارضة الإيرانية في المنفى في العاصمة الألمانية برلين، وأماكن أخرى، اليوم السبت؛ للمطالبة بمحاكمة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، الذي اتهموه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتجمع متظاهرون يلوحون بالأعلام عند بوابة براندنبرغ في العاصمة برلين وأماكن أخرى، في إطار فعالية بعنوان ”القمة العالمية لإيران الحرة“، تضمنت خطابات لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو ورئيس وزراء سلوفينيا جانيز جانزا.

وفي كلمتها، اتهمت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي الرئيس المنتخب رئيسي بأنه المسؤول ”التابع“ عن مذبحة راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي، عام 1988.

وقالت منظمتا ”العفو الدولية“ و“هيومن رايتس ووتش“ إن انتخاب رئيسي كان بمثابة ضربة لحقوق الإنسان، ودعتا إلى التحقيق معه حول دوره فيما وصفته المنظمتان وواشنطن بإعدامات خارج نطاق القضاء لآلاف السجناء السياسيين.

ولم تعترف إيران أبدا بعمليات الإعدام الجماعية، ولم يتطرق إبراهيم رئيسي مطلقا إلى المزاعم حول دوره فيها، وقال بعض رجال الدين إن المحاكمات كانت عادلة، وأشادوا ”بالقضاء“ على المعارضة المسلحة في السنوات الأولى للثورة الإسلامية عام 1979.

وفي خطاب عبر الإنترنت، قال الوزير السابق مايك بومبيو، إن الانتخابات الرئاسية الإيرانية شهدت ”في الحقيقة مقاطعة والنظام يعرف ذلك“، مضيفًا أن ”هذه مسرحية مكشوفة للعالم كله“.

وندد بومبيو برئيسي، وقال إن الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي اختاره ”لإيذاء وترويع المواطنين، والاستمرار في السرقة والنهب“ نيابة عن المؤسسة الدينية الحاكمة.