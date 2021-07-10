الجزائر.. إصابة رئيس الوزراء بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصيب رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته السلطات الجزائرية، اليوم السبت.

مكتب رئيس الوزراء الجزائري قال في بيان له: إن “التحاليل الطبية أثبتت إصابة الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن بفيروس كورونا ودخل في حجر صحي”.

وكان الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” عين آخر الشهر الماضي، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أولا للحكومة الجزائرية.

كما أكدت مصادر مطلعة أن “الوزير الأول قد دخل في حجر صحي على أن يتم إجراء فحص طبي آخر بعد انتهاء مدة الحجر”، لافتة إلى أن “الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن سيواصل عمله والقيام بمهامه عن بعد”.

وشغل “أيمن بن عبد الرحمن” منصب وزيرا للمالية في 23 يونيو/ حزيران من العام الماضي خلفا للوزير السابق “عبد الرحمن راوية”، وكان يشغل في السابق منصب محافظ البنك المركزي وبالتحديد من 2019 إلى 2020.