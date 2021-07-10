كارثة مبنى ميامي.. ارتفاع عدد القتلى إلى 86 والبحث متواصل عن المفقودين

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - يوليو - 2021 10:14 مساءً

ارتفعت حصيلة قتلى مبنى ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، الذي انهار في الـ 24 من الشهر الماضي، إلى 86 قتيلاً، وعشرات الجرحى، فيما لا يزال البحث جار عن عشرات المفقودين.

وأعلنت السلطات أنه تم التعرف على سبع جثث أخرى بعد ليلة بحث جديدة، ليرتفع عدد القتلى إلى 86، وفق ما صرحت به رئيسة بلدية ميامي-ديد دانييلا ليفين كافا في مؤتمر صحفي. وأوضحت المسؤولة أنه تم التعرف على 62 جثة في حين أن 43 شخصا ربما كانوا في المبنى عند انهياره ما زالوا في عداد المفقودين.

وبعدما بقيت آمال العثور على ناجين ماثلة لنحو أسبوعين، قررت السلطات الأربعاء إنهاء عمليات الإنقاذ للتركيز على البحث عن الجثث.

وشهدت فرق الإنقاذ التي تتناوب على مدار الساعة في موقع الكارثة معجزة صغيرة الجمعة، إذ عثرت قرب الأنقاض على قطة تعيش مع عائلة في الطابق التاسع من المبنى المنهار.

وانهار مبنى “شابلين تاورز ساوث” المكون من 12 طابقا والمطل على الواجهة البحرية جزئيا بطريقة لا يزال يكتنفها كثير من الغموض رغم كشف عناصر التحقيق الأولي أن أجزاء من هيكله كانت متضررة.

وهُدم، مساء الأحد، الجزء الذي ظل قائما من المبنى لاعتباره مهددا بالانهيار، ما سمح لفرق الإنقاذ بالعمل في نقاط كان يتعذر بلوغها.