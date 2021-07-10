تفشي كورونا يفرض “إعادة تفعيل” الإجراءات الوقائية في الجزائر

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد زيادة معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات في الجزائر، قررت السلطات اليوم السبت، “إعادة تفعيل” الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس.

قرارة إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية، أتى خلال اجتماع “اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا”، الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون “لتقييم ودراسة الحالة الوبائية في البلاد”.

وقال الرئاسة الجزائرية في بيان لها، أنه “تقرر إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة منذ بداية تفشي الوباء بكل صرامة، كارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وتعميم استعمال المعقمات، إضافة إلى تسريع وتيرة التلقيح، لأنها تبقى الحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء، مع الاستغلال الأمثل لعدد الأسرة المخصصة لمرضى كوفيد- 19، ورفع طاقة استيعابها الحالية من 7% إلى 15% خاصة في المدن الكبرى، كالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة”.

وأضاف البيان أن “وزيري الداخلية والنقل كُلفا بأخذ إجراءات احترازية، بالاستعانة بالمستشفيات الجوارية، واستغلال (المستشفى الباخرة) في المدن الساحلية في حالة الضرورة. مع التنبيه إلى أن الحالة الوبائية المتحكم فيها إلى غاية اليوم، تقتضي المزيد من اليقظة والحذر”.