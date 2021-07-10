سامح شكري يؤكد أن بلاده مستعده لـ"تبادل المبادرات الإيجابية حول سد النهضة"

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

قال وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، السبت، إن بلاده مستعده لـ"تبادل المبادرات الإيجابية حول سد النهضة".



وانتقد الوزير المصري في تصريحات تلفزيونية، موقف إثيوبيا بمجلس الأمن الدولي خلال مناقشة ملف سد النهضة الخميس الماضي.

ولم يصدر عن المجلس أي بيان أو توصية عقب الجلسة، لكن أغلب كلمات الأعضاء ركزت على ضرورة تفعيل رعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات الأطراف (مصر والسودان وإثيوبيا) والتحذير من الإجراءات الأحادية التي قد تزيد الأمور تعقيدا.

وقال شكري إن "حجة إثيوبيا أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة كانت ضعيفة ولا ترقى لخطاب القاهرة والخرطوم".

وأعرب عن قلقه حيال التصرفات الأحادية بشأن سد النهضة بما فيها الملء الثاني، قائلا: "ما أثاره وزير الري الإثيوبي من مظلومية ليس بجديد وهو تكرار لنفس الحجج القديمة".