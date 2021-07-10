لبنان.. 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في لبنان حتى اليوم السبت إلى 547 ألفاً و497 بعد تسجيل 327 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7873 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 292 من بين المقيمين و35 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 547 ألفاً و497 منذ 21 فبراير (شباط) من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى7873 منذ 21 فبراير (شباط) من العام الماضي.

وبدأت في 14 فبراير (شباط) الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

وبلغت نسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 12.3%، فيما بلغت نسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى 22.7% من سكان لبنان حتى اليوم.