عاجل.. نتائج أولية تظهر فوز حزب آبي أحمد بالانتخابات الإثيوبية

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

قال مجلس الانتخابات الإثيوبي، إن نتائج أولية للانتخابات البرلمانية ومجالس الأقاليم، تظهر فوز حزب الازدهار الحاكم بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد بالأغلبية.



وأضاف المجلس خلال مؤتمر صحفي، إن الأقاليم والمدن التي فاز بها الازدهار الحاكم بالأغلبية، هي العاصمة أديس أبابا، حيث فاز بـ22 مقعدا من أصل 23 بالبرلمان، وفي إقليم أمهرة، حصد 114 مقعدا من أصل 125 جرى التنافس عليها، ويتبقى 13 مقعدا ستجري انتخاباتها في سبتمبر/أيلول.

وتابع، أن حزب الحاكم فاز بـ 6 مقاعد في إقليم عفار من أصل 8، وسيتم إجراء الانتخابات على المعقدين المتبقين في الجولة الثانية.

وأضاف المجلس، أن عددا من الدوائر الانتخابية الإثيوبية ستتم الإعادة فيها، والنتيجة المعلنة لا تشمل إقليمي تجراي، والصومال الإثيوبي.

وشهدت الانتخابات الإثيوبية التي جرت في الـ21 من يونيو/حزيران الماضي تنافس نحو 46 حزبا سياسيا بينها 17 حزبا قوميا 29 حزبا إقليميا و18 حزبا تتنافس في العاصمة أديس أبابا، فيما بلغ عدد المرشحين 9505 بينهم 148 مستقلا في عدد الدوائر التي بلغت 637 دائرة انتخابية.