حمدان بن زايد: منح ولي عهد ابوظبي وسام "رجل الإنسانية" تقدير وعرفان

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

أكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أن منح المؤسسة البابوية التربوية - التابعة للفاتيكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسام "رجل الإنسانية" يعد تقديراً وتكريماً لدوره الإنساني الرائد على جميع المستويات إقليمياً ودولياً خاصة مبادرات سموه الإنسانية النوعية وجهوده الخيرة خلال جائحة " كوفيد - 19 " والتي جاءت في إطار حرص سموه على تعزيز قيم التعاون والتضامن بين المجتمعات والدول.



وقال " إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جهوداً مهمة في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي الدولي، بجانب إسهاماته في ترسيخ قيم السلام والتعايش وتأكيد أهمية الحوار وسيلةً لتجنب الصراعات وإعلاء المبادئ الإنسانية".

وأشار إلى أن منح الفاتيكان وسام "رجل الإنسانية" للشيخ محمد بن زايد يعد تقديراً وعرفاناً بما تقوم به دولة الإمارات من دور ريادي في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية وتعزز قيمها خاصة في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة "كوفيد – 19".

وأعرب عن فخره بقائد استثنائي أسهم من خلال عمله الجليل ودوره النبيل في دعم الإنسانية جمعاء فهناك محطات خالدة لسموه في مجالات العمل الإنساني أُنجزت بفضل جهوده ومتابعته المستمرة وأسهمت في زرع الأمل وإحداث تغيير إيجابي في حياة المستهدفين فكان نموذجاً يحتذى لمن يعمل لخير الإنسان والإنسانية.

وأكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ماضية في تحقيق رسالتها إدراكاً للمسؤولية الانسانية للدولة تجاه البشرية وفي إطار نهجها الأصيل الذي قامت عليه في مد جسور التعاون والتكاتف والتضامن وترسيخ قيم الخير والعطاء والإنسانية بين شعوب العالم.