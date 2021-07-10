الصحة تتحدث عن مضاعفة اللقاحات وزيادة مراكز التلقيح

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة وضعت خطة لمضاعفة كمية اللقاحات وزيادة منافذ التلقيح وهي مستمرة بتنظيم حملات لحث المواطنين وأصحاب المهن وبقية فئات المجتمع بالتطعيم".

وأضاف "بدأنا بالملاكات الطبية؛ كي يطمئن المواطن ولا يتردد بعدها".