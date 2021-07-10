انت الان تتابع خبر الصحة تتحدث عن مضاعفة اللقاحات وزيادة مراكز التلقيح والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الصحة اليوم السبت، عن إعداد خطة لمضاعفة كميات اللقاحات وزيادة مراكز التلقيح ضد جائحة كورونا.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة وضعت خطة لمضاعفة كمية اللقاحات وزيادة منافذ التلقيح وهي مستمرة بتنظيم حملات لحث المواطنين وأصحاب المهن وبقية فئات المجتمع بالتطعيم".
وأضاف "بدأنا بالملاكات الطبية؛ كي يطمئن المواطن ولا يتردد بعدها".