محافظ البيضاء لـ"الخليج 365": انتصارات الجيش اليمني طريقنا إلى صنعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال محافظ البيضاء، اللواء ناصر الخضر السوادي، إن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية على بعد 6 كيلومترات من تحرير مركز المحافظة.

تصريحات خاصة لمحافظ محافظة البيضاء اليمنية لـ"الخليج 365" من على مشارف مديرية البيضاء وسط المحافظة خلال زيارته اليوم السبت لجبهة الحازمية في مديرية الصومعة التي تشهد أعنف المعارك ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا.

وتفقد اللواء السوادي خلال زيارته المواقع العسكرية على خطوط المواجهات، حيث اطّلع من القيادات الميدانية على سير المعارك واحتياجات الجبهة.

وقال المحافظ لـ"الخليج 365": "نحن الآن على مشارف مديرية البيضاء ونبعد عن المدينة ما يقارب 6 كيلومترات فقط، ونعد الجميع بأن تحرير مدينة البيضاء مركز المحافظة سيكون قريبا".

وأكد على متابعة واهتمام قيادة السلطة المحلية بالعمليات العسكرية، وتواجدها الميداني داخل المحافظة لدعم جبهات القتال.





وقال اللواء ناصر السوادي: "نحن نقف الآن في مديرية الصومعة في جبهة الحازمية بمنطقة المسحر، من أمام المناطق التي تم تحريرها من قبل قوات الجيش والمقاومة الشعبية وألوية العمالقة".

وأضاف أن جبهة الحازمية تعتبر منطلقا لتحرير الجمهورية اليمنية والتقدم صوب صنعاء.

وأشاد المحافظ بالبطولات التي يسطرها الجيش ورجال المقاومة الشعبية في جبهة الحازمية لدحر مليشيا الحوثي الإرهابية من المحافظة، موجها شكره لقبائل البيضاء لمشاركتهم المشرفة في معارك التحرير.

وأشار إلى أن القبائل اليمنية بشكل عام وقبائل الجنوب بشكل خاص تقف إلى جانب المقاومة الشعبية في جبهة الحازمية، مشيدا بالدور البارز والحاسم لألوية العمالقة.





ونقل المحافظ للمقاتلين تحيات رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مضيفا "لن ننسى دورها الكبير في إسناد المعارك ودعم الشرعية اليمنية".

وفي معرض تصريحاته لـ"الخليج 365" نفى محافظ البيضاء كافة الإشاعات المغرضة التي تثار حول محادثة "واتساب" مفبركة تنتقد دور القوات الجنوبية المشاركة في تحرير البيضاء.

وأكد المحافظ أن هذه الإشاعات تعدها مطابخ مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بهدف شق الصف، مجددا ترحيبه بكل القوات الجنوبية التي تشارك إلى جانب أبناء البيضاء ضد المليشيا الانقلابية.

