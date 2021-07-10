الرئيس الإسرائيلي يشكر العاهل الأردني على عودة العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء السبت، اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي، فقد شكر هرتسوغ العاهل الأردني على عودة العلاقات بين البلدين، إلى مسارها الطبيعي في الآونة الأخيرة، وشدد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بينهما.

وأبدى الرئيس الإسرائيلي وملك الأردن ارتياحهما لعودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي، وأكد هرتسوغ للملك عبدالله الثاني أنه ينوي الاستمرار في المساعدة لتعزيز العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات المدنية مثل الاقتصاد والسياحة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، زار الأردن الأسبوع الماضي، والتقى نظيره الأردني أيمن الصفدي.

وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت زار الأردن أيضاً الأسبوع الماضي والتقى الملك عبدالله الثاني.