شكرا لقرائتكم خبر نيويورك بوست: رئيسي عدو الأقليات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت صحيفة (نيويورك بوست)، الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بأنه عدو الأقليات، وقالت «إن سجله حافل بالاضطهاد والتنكيل بالمعارضة».

وأشار ويندسور إلى أنه بتوجيهات رئيسي، تم سجن ما بين 50 و100 بهائي بسبب هويتهم الدينية، وتم تدمير ممتلكات بعضهم في قرية إيفيل.

كما أنه وعد بالعفو عمن يتخلون عن معتقداتهم ويتحولون إلى الإسلام الشيعي. إضافة إلى أنه طلب من البهائيين دفن موتاهم في المقابر الجماعية للسجناء السياسيين الذين أعدموا في عام 1988.

وأكد أن المسيحيين واجهوا في إيران اضطهادا شديدا، وتم سجن عدد منهم بسبب هويتهم الدينية، كما أنهم عادة ما يواجهون تهما وهمية تتعلق بالأمن القومي.