هجوم سيبراني يثير الفوضى في إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار هجوم سيبراني جديد فوضى غير مسبوقة في إيران، بعدما تعطلت شبكة السكك الحديدية، وحدث ارتباك وتعطيل لكل الخدمات، مما أدى إلى إلغاء وتأخير المئات من القطارات داخل إيران.

ونشر متسللون رقم الهاتف الخاص بالمرشد الإيراني على خامنئي، باعتباره الرقم الذي يمكن الاتصال به للحصول على معلومات، وقالت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، «إن محطات القطارات في إيران تشهد فوضى جراء تعرض شركة القطارات الوطنية لهجوم سيبراني مجهول المصدر».

وأشارت إلى أن أنظمة الحواسيب التابعة للشركة تعرضت لخلل فني نتيجة هجوم سيبراني، مما أدى إلى تعليق وإيقاف عمل مئات خطوط القطارات، وخلل في مراكز بيع التذاكر والخدمات الالكترونية المتعقلة بالمسافرين وأمتعتهم.

وأكدت أن شاشات إعلان ساعات وصول ومغادرة القطارات توقفت عن العمل في العديد من المحطات وظهر عليها إعلان بوجود تأخير كبير في حركة القطارات جراء الهجوم.

اختراق إسرائيلي

وذكرت وكالة (رويترز)، أن متسللين عبر الإنترنت اخترقوا شبكة السكك الحديدية في إيران، متوقعة أن يكون الهجوم إسرائيليا، وأوضح التلفزيون الإيراني أن الهجوم أثر أيضا على مداخل المحطات وأكشاك التذاكر.

وعند الساعة السابعة وخمسين دقيقة بتوقيت طهران من مساء أمس الأول، لم يكن الموقع الالكتروني لشركة السكك الحديدية في البلاد يعرض الصفحة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عبر وكالة (فارس) «إن إخطارا ظهر على لوحات محطات القطار كتب فيه (تأخير طويل نتيجة هجمات الكترونية)، ونسبت هيئة الإذاعة في وقت لاحق لمتحدث باسم شركة السكك الحديدية الرسمية قوله «إن فنيين يفحصون العطل ونفى أن تكون هناك تأخيرات مطولة في الخدمة».

تعطل بلا إجابات

وأدى تعطل حركة القطارات إلى ازدحام في المحطات في ظل جائحة كورونا، وقال مواطنون يعتزمون السفر على وسائل التواصل الاجتماعي، إنهم لم يتلقوا أي إجابات واضحة من المسؤولين حول حركة قطاراتهم.

وفي يوليو 2020، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، «إن إيران تواجه المئات من الهجمات السيبرانية التي تستهدف بنيتها التحتية، بشكل يومي».

وقال موسوي، وقتئذ، «إن الولايات المتحدة هي المشتبه فيه الأول، لكن طهران لم تنح باللائمة على واشنطن، أخيرا، عندما تعرضت لحوادث سيبرانية».

اعتراف روحاني

على صعيد آخر، أعلن الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني أمس، «إن النسخة الهندية من فيروس كورونا تفشت في مناطق جديدة في البلاد، ما زاد الوضع سوءا عما كان عليه في السابق».

وأضاف خلال جلسة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا أن المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد شهدت انتشار النسخة الهندية لفيروس كورونا عبر الحدود، وأوضح أن الجهات المعنية حاولت تطويق الفيروس في هذه المناطق لكنه تسلل إلى محافظات أخرى في البلاد وبالتالي فإن الوضع بات أسوأ مما كان عليه في الأسابيع الماضية، وفق ما نقلت وكالة (إرنا) الرسمية.

وأكد روحاني على ضرورة التمسك بالتعليمات الصحية وبصرامة لمواجهة انتشار كورونا، مضيفا أن هناك إمكانية لتطعيم 500 ألف مواطن يوميا، الأمر الذي يزيد من مساحة المناعة في مواجهة الفيروس.

موجة انتشار

وأعلن رئيس مركز مكافحة كورونا في طهران، علي رضا زالي، عن موجة انتشار سريعة لمتحور دلتا الهندي في ظل زيادة إصابات الفيروس بلغت 24%.

وشدد على أن الفئات العمرية للمصابين تغيرت بالتزامن مع زيادة 15.4% في عدد المرضى الذين تم نقلهم لوحدات العناية المركزة في مستشفيات طهران، ما يهدد باحتمال امتلاء الأسرة مجددا.

يشار إلى أنه بحسب آخر الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية، فقد بلغ عدد وفيات كورونا 166 في يوم واحد، فيما بلغ العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد 85,216. كما تم تسجيل 17 ألفا و212 حالة إصابة جديدة.

وعلى الرغم من مزاعم إيران بإنتاج عدد من اللقاحات (محليا) واستيراد لقاحات أجنبية، بما في ذلك الصينية والهندية والروسية، فقد تم إيقاف التطعيم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما في عدد من المحافظات بسبب عدم وجود لقاحات.