الشرطة تحقق في انفجار متنزه ملت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي في العاصمة الإيرانية طهران، أن حادث صوت الانفجار الذي سمع فجر أمس في متنزه «ملت» هو الآن قيد التحقيق.

وقال العميد حميد هداوند في تصريح لوكالة أنباء «فارس» حول تفاصيل حادث صوت الانفجار، «لقد كان الحادث مجرد صوت انفجار ولم يكن هناك أي تخريب أو حريق في مبنى أو أضرار مالية أو بشرية جراء الحادث».

وأضاف أن أفلام الفيديو المنشورة في الأجواء الافتراضية بوقوع حريق أو انفجار في بعض المباني غير واقعية ولا صلة لها بالحادث، لأن ما أسفر عن حادث الانفجار في متنزه «ملت» هو سقوط أوراق وأغصان بعض الأشجار فحسب.

وأشار إلى افتعال الضجيج من قبل وسائل الإعلام الأجنبية لإضفاء الطابع الأمني على الحادث، وقال: إن مهمة وسائل الإعلام المعادية للثورة هي إثارة الأجواء.