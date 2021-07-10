شكرا لقرائتكم خبر الشرطة تحقق في انفجار متنزه ملت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال العميد حميد هداوند في تصريح لوكالة أنباء «فارس» حول تفاصيل حادث صوت الانفجار، «لقد كان الحادث مجرد صوت انفجار ولم يكن هناك أي تخريب أو حريق في مبنى أو أضرار مالية أو بشرية جراء الحادث».
وأضاف أن أفلام الفيديو المنشورة في الأجواء الافتراضية بوقوع حريق أو انفجار في بعض المباني غير واقعية ولا صلة لها بالحادث، لأن ما أسفر عن حادث الانفجار في متنزه «ملت» هو سقوط أوراق وأغصان بعض الأشجار فحسب.
وأشار إلى افتعال الضجيج من قبل وسائل الإعلام الأجنبية لإضفاء الطابع الأمني على الحادث، وقال: إن مهمة وسائل الإعلام المعادية للثورة هي إثارة الأجواء.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تحقق في انفجار متنزه ملت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.