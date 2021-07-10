شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن خطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الخطة القومية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات تحت مظلة المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تسير بخطة ثابتة لتوفير خدمات متميزة للمواطنين تحقق لهم الاستفادة الاقتصادية الكاملة وتخفيف الأعباء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود منخفض التكلفة يحقق فارق مالى كبير لمصلحة المواطن، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول خطة الحكومة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات: