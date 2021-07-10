شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن خطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الخطة القومية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات تحت مظلة المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تسير بخطة ثابتة لتوفير خدمات متميزة للمواطنين تحقق لهم الاستفادة الاقتصادية الكاملة وتخفيف الأعباء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود منخفض التكلفة يحقق فارق مالى كبير لمصلحة المواطن، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول خطة الحكومة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات:
- قطاع البترول نجح فى مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى التى تقدم خدماتها حاليًا لتصل إلى 375 محطة على مستوى الجمهورية.
- تستهدف الحكومة تشغيل عدد غير مسبوق من هذه المحطات يصل إلى 400 محطة جديدة خلال الفترة المقبلة.
- الحكومة وضعت خطة جارية للوصول بعدد المحطات المقدمة للخطة إلى 1000 محطة لتحقيق الانتشار للخدمة فى كافة المناطق وتحفيز المواطن والتيسير على مستخدميها.
- التوسع فى برنامج تحويل السيارات الحالى فى مراكز التحويل التابعة لقطاع البترول والبالغ عددها أكثر من 100 مركز تحويل على مستوى الجمهورية وجارى العمل على زيادتها.
- الزيادة المضطردة فى حجم استهلاك الغاز الطبيعى كوقود للسيارات فى السوق المحلى تصل إلى 85 مليون قدم مكعب يوميًا حاليًا.