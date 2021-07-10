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إصابة رئيس وزراء الجزائر بكورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

أُعلن في الجزائر، اليوم، إصابة الوزير الأول (رئيس الوزراء) أيمن بن عبد الرحمن بفيروس المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ودخوله في حجر صحي مدته 7 أيام.

 

وقال مكتب رئيس الوزراء، في موقعه الرسمي، إن نتائج الفحص الذي خضع له بن عبد الرحمن، اليوم، أظهرت إصابته بفيروس كورونا، وأنه سيدخل في حجر صحي مدته 7 أيام اعتباراً من اليوم، في انتظار إجراء فحص آخر عند نهاية هذه المدة.

 

وأوضح المصدر ذاته أن الوزير الأول الذي يتولى أيضاً منصب وزير المالية سيواصل عمله والقيام بمهامه عن بعد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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