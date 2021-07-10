منذ بدء الجائحة.. روسيا تسجل أكبر عدد وفيات بكورونا في يوم واحد

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

سجلت روسيا اليوم السبت 752 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ تفشي الجائحة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 142253.



وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الفيروس إنه تم أيضا تسجيل 25082 حالة إصابة جديدة بكورونا منها 5694 في موسكو مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى خمسة ملايين و758300.

وتحتفظ وكالة الإحصاء الاتحادية بإحصاء منفصل للوفيات. وقالت أمس الجمعة إنها سجلت حوالي 290 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 من أبريل 2020 إلى مايو 2021.