رغم تجنبها الأسوأ منذ عام .. «دلتا» يقفز بالإصابات بجنوب شرق آسيا

■ السعودية تقر استخدام «مودرنا»

■ باكستان توصي بحظر السفر لمن لم يتلقوا اللقاح

■ جاكرتا تنشر شاحنات لقاحات لتسريع التطعيم

■ كوريا الجنوبية تشدد القيود مع تسجيل مستويات قياسية جديدة

عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

على الرغم من أن منطقة جنوب شرق آسيا تجنبت الأسوأ عند انتشار جائحة كورونا في العام الماضي، فإنها تواجه الآن زيادة قياسية في الوفيات والإصابات وانخفاض معدلات التطعيم في الوقت نفسه إذ تعرقل سلالات شديدة العدوى جهود السيطرة على الفيروس.

ومع تأهب بلدان مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا لرفع القيود الباقية لمكافحة الجائحة بعد تفش كارثي للمرض، تشدد حكومات جنوب شرق آسيا الإجراءات، على أمل أن تساهم إجراءات الإغلاق في الحد من الزيادات الكبيرة والسريعة في الإصابات التي بدأت في مايو.

وسجلت إندونيسيا، الأكثر تضررا في المنطقة والأعلى كثافة سكانية، 38391 إصابة الخميس وهو ما يتجاوز ستة أضعاف العدد المسجل قبل شهر وذلك في نفس الأسبوع الذي ارتفعت فيه الوفيات اليومية إلى مثليها تقريبا مقارنة بمطلع مايو.

كما سجلت ماليزيا وفيات قياسية. واقترحت السلطات في تايلاند فرض قيود على التنقلات الداخلية مع انتشار السلالة دلتا في العاصمة بانكوك وحولها على نحو سريع. وتم تحويل صالة جديدة في مطار العاصمة التايلاندية إلى مستشفى ميداني بسعة خمسة آلاف سرير.

وسجلت ميانمار أكثر من أربعة آلاف إصابة لأول مرة وإحدى أعلى الوفيات اليومية، في حين شهدت كمبوديا أعلى عدد للإصابات والوفيات على مدى الأيام التسعة الماضية. وسجلت فيتنام عددا قياسيا من الإصابات بلغ 1314 إصابة على الرغم من أنها كانت نموذجا للنجاح في كبح جماح الجائحة في بدايتها. ولا تزال معدلات التطعيم منخفضة إذ لم يتلق سوى 5.4 بالمئة من سكان إندونيسيا البالغ عددهم 270 مليون نسمة جرعة التطعيم كاملة. كما لم يتلق سوى نحو 2.7 بالمئة من السكان في الفلبين و4.7 بالمئة في تايلاند اللقاح المضاد لكوفيد-19. وبلغت نسبة التطعيم في ماليزيا 9.3 بالمئة من السكان البالغ عددهم 32 مليون نسمة. وفرضت البلاد إجراءات إغلاق مشددة في العاصمة والمنطقة الصناعية. إلى ذلك ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة أقرت استخدام لقاح مودرنا للوقاية من كوفيدـ19.

وأضافت الوكالة أن السلطات ستبدأ بعد هذه الموافقة في إجراءات استيراد اللقاح الذي يُعطى على جرعتين. وكانت السعودية قد أقرت من قبل استخدام لقاحات فايزر وأسترا زينيكا وجونسون آند جونسون للوقاية من المرض.

وفي باكستان أوصى مركز القيادة والعمليات الوطني، وهو الجهة المشرفة على التصدي لجائحة كوفيدـ19 هناك بعدم السماح بالسفر جوا لمن لا يحملون شهادة تثبت تلقيهم للقاح الوقاية من المرض اعتبارا من أول أغسطس. وتحتاج تلك التوصية قبل أن تصبح نافذة لإقرار من الحكومة الاتحادية. وتأتي في وقت حذرت فيه قيادة الدولة من أن موجة تفش رابعة للجائحة بدأت في الانتشار وأن سلالات خطرة من الفيروس من بينها السلالة دلتا تم رصدها.

وأشار المركز إلى أن إرشادات جديدة للحد من انتشار الفيروس قبل إجازة عيد الأضحى الذي يحل هذا الشهر ستعلن قريبا.

وفي جاكرتا نشرت السلطات الإندونيسية فرقا من الأطقم الطبية على متن شاحنات تتجول في أنحاء العاصمة لتطعيم السكان ضد مرض كوفيدـ19 في الأحياء المكتظة التي يصعب الوصول إليها، في ظل محاولات التصدي لزيادة ضخمة في الإصابات. بدأت 16 شاحنة صغيرة على الأقل الخميس التجول في أنحاء جاكرتا على متن كل منها 100 جرعة من لقاح سينوفاك بيوتيك الصيني.

من جانب آخر ستشدد كوريا الجنوبية قيود مكافحة فيروس كورونا بدءا من يوم الاثنين في سيئول والمناطق المجاورة لها، مع تنامي القلق في ظل تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بكوفيدـ19. وسجلت كوريا الجنوبية 1316 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين حتى منتصف ليل الخميس، ارتفاعا من المستوى القياسي السابق المسجل يوم الأربعاء البالغ 1275.

لكن مسؤولة صحية كبيرة حذرت يوم الخميس من أن الأعداد قد تتضاعف تقريبا بحلول نهاية يوليو ، وأعلن رئيس الوزراء كيم بو كيوم في اجتماع للحكومة بثه التلفزيون تشديد القيود لمدة أسبوعين. وبموجب القيود الجديدة، سيُنصح الناس بالبقاء في البيوت قدر الإمكان، وتُوصى المدارس بالتحول إلى التعليم عن بعد، كما تحظر التجمعات.